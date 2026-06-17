Gemeente Meierijstad verlengt beslistermijn voor bosaanvraag

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om een aanvraag voor de aanleg van een bos op een perceel in Erp.

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De omgevingsvergunning voor het aanleggen van een bos op een perceel in Erp wordt later beoordeeld. Gemeente Meierijstad heeft de termijn verlengd met zes weken. De aanvraag betreft perceel sectie N nummer 113.

Reageren op de verlenging is niet mogelijk. Bezwaar maken kan pas als er een definitief besluit is genomen. Voor vragen over de aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2389, kan contact worden opgenomen met de gemeente.