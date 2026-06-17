Ingetrokken aanvraag: verduurzaming dak Kerkendijk Schijndel

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning in Schijndel is ingetrokken.

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De gemeente Meierijstad heeft bevestigd dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning op Kerkendijk 60 in Schijndel door de aanvrager zelf is ingetrokken. Het ging om plannen voor het vervangen en verduurzamen van het dak, het plaatsen van een dakkapel en zonnepanelen.

De aanvraag, die op 3 juni 2026 was ingediend, had het kenmerk OW-2026-2685. Er zullen nu geen werkzaamheden plaatsvinden zoals beschreven in deze aanvraag.