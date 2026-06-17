Pop-up wijkbieb in Hooghuis toont verhalen van buurtbewoners

In Hooghuis is een pop-up wijkbibliotheek geopend, waar verhalen van buurtbewoners centraal staan.

Gevonden voor jou

De pop-up wijkbieb bevindt zich in het Nederlands Drukkerij Museum aan de Leeuwerik 8. In plaats van boeken draait het hier om persoonlijke verhalen en portretten van inwoners. Bezoekers kunnen zo kennismaken met hun buurtgenoten en meer inzicht krijgen in wat er speelt in de wijk.

De wijkbibliotheek heeft als doel om mensen samen te brengen en ontmoeting te stimuleren. Het biedt een unieke kans om de wijk en haar bewoners op een andere manier te ontdekken. De tijdelijke bieb blijft tot en met 1 juli geopend van dinsdag tot en met vrijdag tussen één uur en half vijf ’s middags.