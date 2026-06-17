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Weekmarkt verplaatst naar parkeerterrein in Etten-Leur
Vandaag om 10:13
De weekmarkt in Etten-Leur is op woensdag 1 juli tijdelijk verplaatst naar het parkeerterrein aan de Parklaan, vanwege de kermis.
De markt wordt gehouden op het terrein tussen zwembad De Banakker en De Nobelaer. Marktkooplieden hebben voor deze dag speciale kermisaanbiedingen. Daarnaast is het parkeren op het terrein gratis.
De tijdelijke verhuizing van de markt zorgt ervoor dat de kermis in het centrum door kan gaan. Bezoekers worden uitgenodigd om een kijkje te nemen op de warenmarkt.
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