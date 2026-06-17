Raadsvergadering Etten-Leur op 22 juni 2026

Op 22 juni 2026 vergadert de gemeenteraad van Etten-Leur. De bijeenkomst start om half acht ’s avonds in het stadskantoor aan het Raadhuisplein.

Gevonden voor jou

De openbare raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadskantoor, ruimte 0.50. Bezoekers kunnen voorafgaand aan de vergadering, van zeven tot half acht, informeel in gesprek gaan met de raadsleden in de publiekshal.

Tijdens de vergadering staan onderwerpen zoals zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2027 en een voorstel voor het reglement van orde van de gemeenschappelijke adviescommissie raadsleden GR De Baronie op de agenda. Aansluitend wordt onder andere gesproken over het huisvesten van arbeidsmigranten, de Verordening Jeugdhulp 2026 en de benoeming van een nieuw lid voor de Rekenkamer West-Brabant.

Belangstellenden kunnen de vergadering volgen vanaf de publieke tribune of via een livestream op de website van de gemeente Etten-Leur. Een gratis papieren agenda is beschikbaar in het stadskantoor tot en met 22 juni.