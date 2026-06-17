Vergunning verleend voor energieopslagsysteem in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een energieopslagsysteem aan de Hermelijnweg 18.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 11 juni 2026 verzonden en betreft een energieopslagsysteem op het adres Hermelijnweg 18, postcode 4877AE. Dit systeem kan worden gebruikt voor het opslaan van elektriciteit, bijvoorbeeld voor gebruik op momenten dat er meer vraag is dan aanbod.

De aanvraag is behandeld volgens de standaardprocedure binnen de Omgevingswet. Dit betekent dat het besluit zorgvuldig is voorbereid en de benodigde stappen zijn doorlopen. De locatie bevindt zich in Etten-Leur.