Nieuw college Etten-Leur aan de slag

Het nieuwe gemeentebestuur van Etten-Leur is benoemd en start met het uitvoeren van het raadsprogramma.

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Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Etten-Leur bestaat uit een combinatie van ervaren krachten en nieuwe gezichten. Drie wethouders blijven aan: Jean Pierre Schouw (APB), Ger de Weert (CDA) en René Verwijmeren (Ons Etten-Leur). Zij vormen de basis met hun kennis en ervaring.

Daarnaast zijn er twee nieuwe wethouders benoemd: Carola Groenen (D66) en Kim van Drongelen (APB). Zij brengen frisse energie en andere perspectieven mee. Samen met burgemeester Marina Starmans en gemeentesecretaris René Reijngoudt gaat het college aan de slag om de belangrijkste uitdagingen voor de gemeente aan te pakken.