Uitbreiding woning Baai 128 in Etten-Leur aangevraagd

De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan Baai 128.

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Op 9 juni 2026 is bij de gemeente Etten-Leur een vergunningaanvraag binnengekomen. Het gaat om een project waarbij een woning op Baai 128 wordt uitgebreid.

De aanvraag heeft intern kenmerk 2026ABB0383-01 gekregen. Het betreft een informatieve melding; bezwaar maken is pas mogelijk als er een besluit over de vergunning is genomen.