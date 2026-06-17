Nieuwe omgevingsvergunningen en aanvragen in Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft deze week meerdere omgevingsvergunningen verleend en nieuwe aanvragen ontvangen. Zo gaat het onder meer om woninguitbreidingen, energiemaatregelen en bedrijfsruimte.

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Onder de verleende vergunningen vallen onder andere het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de Klarinetstraat, het isoleren van een dak aan de Lange Brugstraat en het uitbreiden van een bedrijfspand aan de Pauvreweg. Ook zijn vergunningen verleend voor camerabewaking bij een zonnepark aan de Bollendonkseweg en een dagbesteding bij een manege aan de Bellendreef.

Bij de nieuwe aanvragen gaat het onder meer om woninguitbreiding aan de Baai, het splitsen van winkelunits in het Winkelcentrum en het vervangen van afgekeurde roeden van de Zwartenbergse molen aan de Zevenbergseweg. Daarnaast zijn er plannen voor het huisvesten van personen aan de Spoorlaan.

Meer informatie over deze bekendmakingen is te vinden op www.overheid.nl of via het Stadskantoor in Etten-Leur.