Extra hulp gezocht voor ouderen in Etten-Leur

Ouderen in Etten-Leur kunnen deze zomer extra hulp gebruiken. Zorgorganisatie Avoord vraagt vrijwilligers om bewoners te ondersteunen met kleine activiteiten.

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Zorgorganisatie Avoord in Etten-Leur doet een oproep aan vrijwilligers om deze zomer een handje te helpen. Door vakanties van medewerkers is extra ondersteuning welkom op locaties zoals Het Anbarg, Contrefort, Franciscushof en Kloostergaard.

Vrijwilligers kunnen bewoners blij maken met eenvoudige gebaren zoals een wandeling, een praatje, hulp bij koffie of een maaltijd, of het meedoen aan een spelletje. Ervaring is niet nodig en iedereen die een uurtje vrij heeft kan al veel betekenen.

De organisatie benadrukt dat er geen verplichtingen zijn en hulp geboden kan worden wanneer het uitkomt. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Avoord via telefoon of e-mail.