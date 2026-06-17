Vergunningsaanvraag voor containers in Tilburg blijkt niet nodig

De gemeente Tilburg heeft besloten geen vergunning te verlenen voor het plaatsen van twee containers aan de Spaansehoekstraat. Dit bleek niet nodig, omdat de aanvraag vergunningsvrij is.

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Een vergunningsaanvraag voor het plaatsen van twee containers aan de Spaansehoekstraat 41 in Tilburg is door de gemeente behandeld. Het besluit is dat een vergunning niet nodig is, omdat het plaatsen van de containers onder vergunningsvrije regels valt.

De aanvraag werd ingediend op 9 juni 2026 en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007249. Het besluit is formeel vastgelegd als een positieve weigering, wat betekent dat de activiteit zonder vergunning mag worden uitgevoerd.