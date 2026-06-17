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Nieuwe locoburgemeesters aangewezen in Deurne
Vandaag om 10:16
Het college van Deurne heeft vijf wethouders aangewezen als locoburgemeester. Dit besluit is genomen na de installatie van een nieuw college op 9 juni 2026.
De gemeente Deurne heeft de vervanging van de burgemeester opnieuw geregeld. Dit gebeurde nadat op 2 juni 2026 vijf nieuwe wethouders hun functie hebben aanvaard. Het aanwijzingsbesluit is vastgesteld op 9 juni en treedt met terugwerkende kracht per die datum in werking.
De volgorde van vervanging is als volgt: Joan van Rixtel, Janke van Dijk, Geert van Rijt, Jeroen van Lierop en Wouter Bulten. Eerdere besluiten over de locoburgemeesters zijn ingetrokken.
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