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Fiets4Daagse De Peel komt op 17 juli 2026 door Nuenen
Vandaag om 10:17
De Fiets4Daagse De Peel heeft een doorkomst gepland op vrijdag 17 juli 2026 langs de Weg Son-Lieshout, Lieshoutseweg en De Kuilen in Nuenen.
De doorkomst van de Fiets4Daagse De Peel is officieel gemeld en vindt plaats op vrijdag 17 juli 2026. De route loopt langs de Weg Son-Lieshout, Lieshoutseweg en De Kuilen in Nuenen.
De melding is op 10 juni 2026 verzonden. Het evenement betreft een doorfietsroute en er is geen mogelijkheid tot bezwaar of rechtsmiddel.
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