Mobiel puinbreken Stationsstraat in Best komende zomer

In Best gaat Puinbreken Nederland vier dagen bouw- en sloopafval verwerken op de Stationsstraat 21. Dit gebeurt tussen 3 juli en 31 augustus 2026.

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Bouw- en sloopafval wordt op locatie verwerkt door het mobiel puinbreken. Hierbij wordt puin met een machine fijngemaakt, zodat het hergebruikt kan worden. Dit zal plaatsvinden op de Stationsstraat 21 te Best.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode van vier werkdagen tussen 3 juli en 31 augustus 2026. De melding is gedaan op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Omdat dit een kennisgeving betreft, is het niet mogelijk om hier bezwaar tegen te maken.