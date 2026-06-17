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Vergunningsaanvraag voor woningbouw in Sprundel ingetrokken

Vandaag om 10:19

De aanvraag voor het splitsen van een kavel en bouwen van een woning aan de Krommestraat in Sprundel is ingetrokken.

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De gemeente Rucphen heeft op verzoek van de aanvrager een vergunningsaanvraag ingetrokken. Het ging om plannen voor het splitsen van een perceel en het bouwen van een levensloopbestendige woning aan de Krommestraat naast nummer 55, op perceel F 5878.

De gemeente had eerder de ontvangst van deze aanvraag bekendgemaakt. Met deze intrekking wordt de aanvraag niet verder behandeld.

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