Aanvraag voor omgevingsvergunning in Waalre niet in behandeling

De gemeente Waalre heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een extra slaapkamer met badkamer aan de Bernhardweg niet verder behandeld. Het besluit is op 10 juni 2026 genomen.

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De aanvraag betrof het bouwen van een extra slaapkamer met badkamer op het platte dak van een woning aan de Bernhardweg in Waalre. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de aanvraag niet verder te behandelen.

Het besluit is op 10 juni 2026 verzonden. Voor wie meer informatie zoekt, ligt het besluit ter inzage in het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan. Het is mogelijk om een afspraak te maken om de stukken in te zien.