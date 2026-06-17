Vergunning verleend voor kappen van acht sparren in Waalre

De gemeente Waalre heeft toestemming gegeven voor het verwijderen van acht sparren aan de Azalealaan.

Gevonden voor jou

Het gaat om bomen op het adres Azalealaan 5 in Waalre. De vergunning is bekendgemaakt en treedt automatisch in werking vier weken na publicatie, tenzij er binnen die periode een bezwaar wordt ingediend of een verzoek tot voorlopige voorziening wordt gedaan.

De vergunning valt onder de regels van de Omgevingswet en heeft betrekking op het verwijderen van de sparren. Het project is geregistreerd onder zaaknummer 1119447.