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Beslistermijn verlengd voor wijziging bestemming in Waalre
Vandaag om 10:19
De gemeente Waalre heeft de beslistermijn voor een bestemmingswijziging aan de Eindhovenseweg 61a met zes weken verlengd.
Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Waalre. Het gaat om een aanvraag met zaaknummer 1116461 voor de locatie aan de Eindhovenseweg 61a.
De verlenging van de termijn betekent dat de gemeente meer tijd neemt om een besluit te nemen over de aanvraag. Wie meer informatie wil over de aangevraagde of verleende vergunningen, kan deze digitaal opvragen via het gemeentelijke e-mailadres.
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