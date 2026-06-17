Beslistermijn verlengd voor wijziging bestemming in Waalre

De gemeente Waalre heeft de beslistermijn voor een bestemmingswijziging aan de Eindhovenseweg 61a met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Waalre. Het gaat om een aanvraag met zaaknummer 1116461 voor de locatie aan de Eindhovenseweg 61a.

De verlenging van de termijn betekent dat de gemeente meer tijd neemt om een besluit te nemen over de aanvraag. Wie meer informatie wil over de aangevraagde of verleende vergunningen, kan deze digitaal opvragen via het gemeentelijke e-mailadres.