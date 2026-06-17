Beslistermijn verlengd voor biogasinstallatie in Uden

De gemeente Uden heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om de tijdelijke plaatsing van een biogasinstallatie aan de Boekelsedijk.

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De gemeente heeft besloten om de termijn voor het behandelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer 18518-2026 met maximaal zes weken te verlengen. Dit besluit is op 15 juni 2026 verzonden.

De aanvraag betreft het tijdelijk plaatsen van een biogasinstallatie en het afwijken van regels in het omgevingsplan. De locatie is aan de Boekelsedijk ongenummerd, 5404 NK Uden.

Het verlengingsbesluit is uitsluitend bedoeld als kennisgeving. Het ligt niet ter inzage en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.