Vergunningsaanvraag voor Rondje Rijen op Hannie Schaftlaan

in Gilze en rijen

Er is een vergunning aangevraagd voor het evenement Rondje Rijen op 13 september 2026. Het vindt plaats van tien uur ’s ochtends tot één uur ’s middags op de Hannie Schaftlaan in Rijen.

Gevonden voor jou

Het evenement Rondje Rijen staat gepland op zaterdag 13 september 2026 in Rijen. De organisatie wil hiervoor een vergunning krijgen onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.

De activiteiten vinden plaats op de Hannie Schaftlaan en duren van tien uur ’s ochtends tot één uur ’s middags. Belanghebbenden kunnen informatie over de vergunningaanvraag bekijken via officiële kanalen.