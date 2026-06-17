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Jubileumviering NWGR in Rijen op 5 september 2026
Vandaag om 10:58
Op 5 september 2026 viert NWGR haar 10-jarig jubileum in Rijen, Vijf Eiken.
De feestelijke jubileumviering vindt plaats van half tien ’s ochtends tot half negen ’s avonds. Het evenement wordt georganiseerd in Rijen, bij Vijf Eiken.
NWGR staat voor Noordwestelijke Groene Regio. Tijdens het evenement kunnen bezoekers de mijlpalen van de afgelopen tien jaar vieren. Meer details over het programma zijn nog niet bekend.
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