Vergunning verleend voor tijdelijk object op Memlingstraat in Rijen

Er is een vergunning verleend voor een tijdelijk object op of aan de weg in Rijen. Het gaat om de Memlingstraat 6, waar dit is toegestaan van 29 tot en met 30 juli 2026.

Gevonden voor jou

De ontheffing betreft het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg en is goedgekeurd door de gemeente. Het besluit is verzonden op 11 juni 2026.

De locatie waar het object mag worden geplaatst is de Memlingstraat 6 in Rijen. Het gaat om een periode van twee dagen, van 29 juli tot en met 30 juli 2026.