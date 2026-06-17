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Defensienota gepresenteerd in Rijen

Vandaag om 10:58

Op 29 juni 2026 is in Rijen de Defensienota gepresenteerd. Dit gebeurde aan de Rijksweg.

Gevonden voor jou

De presentatie van de Defensienota vond plaats in het Brabantse Rijen, op het adres Rijksweg 121. Tijdens deze bijeenkomst werden vermoedelijk de plannen en strategieën van Defensie toegelicht.

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden via de officiële bekendmakingen.

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Openbare bekendmakingen Gilze en Rijen

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