Geen vergunning nodig voor wijziging draagconstructie in Oudheusden

De gemeente Heusden heeft besloten dat geen omgevingsvergunning nodig is voor het aanpassen van de draagconstructie van een woning aan de Van Deelenstraat 120 in Oudheusden.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het wijzigen van de draagconstructie van de woning aan de Van Deelenstraat in Oudheusden is beoordeeld door de gemeente Heusden. Uit de gegevens blijkt dat deze werkzaamheden vallen onder de vergunningsvrije activiteiten van het Omgevingsplan van de gemeente. Hierdoor is besloten dat een omgevingsvergunning niet noodzakelijk is.

Het besluit is op 5 juni 2026 officieel verzonden en staat geregistreerd onder nummer 2213612. De woningbezitter mag de aanpassing aan de draagconstructie uitvoeren zonder aanvullende toestemming.