Opslaghal gepland aan Middelweg in Nieuwkuijk

In Nieuwkuijk is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een opslaghal aan de Middelweg.

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De gemeente Heusden heeft op 6 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een opslaghal aan de Middelweg, ter hoogte van huisnummer 23 in Nieuwkuijk. Het betreffende perceel is kadastraal bekend als M1294.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2220224. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Eerst moet de gemeente een besluit nemen over de vergunning.