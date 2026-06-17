Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwe aanvraag voor ecologische zone Wildertse Arm

Vandaag om 10:59

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor een ecologische verbindingszone bij Wildertse Arm. De aanvraag betreft een afwijking van regels in het Omgevingsplan.

Gevonden voor jou

Op 1 mei 2026 is een aanvraag ingediend voor de Wildertse Arm, een ecologische verbindingszone. Het gaat om een verzoek om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000709.

De gemeente behandelt het verzoek binnen acht weken, tenzij de termijn wordt verlengd of opgeschort vanwege aanvullende informatie. Het besluit wordt genomen na beoordeling van de aanvraag.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Dongen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.