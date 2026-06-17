Nieuwe aanvraag voor ecologische zone Wildertse Arm

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor een ecologische verbindingszone bij Wildertse Arm. De aanvraag betreft een afwijking van regels in het Omgevingsplan.

Gevonden voor jou

Op 1 mei 2026 is een aanvraag ingediend voor de Wildertse Arm, een ecologische verbindingszone. Het gaat om een verzoek om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000709.

De gemeente behandelt het verzoek binnen acht weken, tenzij de termijn wordt verlengd of opgeschort vanwege aanvullende informatie. Het besluit wordt genomen na beoordeling van de aanvraag.