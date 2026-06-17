Omgevingsvergunning aangevraagd voor verbouwing in Dongen

Op Sint Josephstraat 187 in Dongen is een aanvraag ingediend voor een verbouwing, een bestemmingswijziging en een bredere uitrit.

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De gemeente Dongen heeft op 12 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor meerdere aanpassingen op de locatie Sint Josephstraat 187. Het gaat om een verbouwing, een wijziging van de bestemming en het verbreden van de uitrit. Daarnaast wordt gevraagd om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan.

De aanvraag wordt volgens de gebruikelijke procedure beoordeeld. De gemeente neemt doorgaans binnen acht weken een besluit, maar deze termijn kan eenmalig worden verlengd met zes weken. Ook kan de beoordeling worden uitgesteld als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.