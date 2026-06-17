Herstelbesluit bestemmingsplan Sint-Clemenskerk vastgesteld

De gemeenteraad van Waalwijk heeft op 21 mei 2026 het herstelbesluit voor het bestemmingsplan Sint-Clemenskerk definitief vastgesteld. Het besluit bevat wijzigingen in planregels, zoals het aantal (zorg)woningen en parkeervoorzieningen.

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Het herstelbesluit past een aantal regels aan binnen het bestemmingsplan voor de Sint-Clemenskerk. Zo is bepaald dat het terrein maximaal 46 zorgwoningen mag bevatten. Voor reguliere woningen geldt een maximum van 37, mits voldaan wordt aan specifieke voorwaarden.

Ook zijn de parkeereisen aangescherpt. Bij nieuwe bouwprojecten moet voldoende ruimte voor parkeren en laden en lossen op eigen terrein worden aangelegd. Afmetingen van parkeerplekken moeten voldoen aan vastgestelde normen, zoals minimaal 1,80 bij 5 meter voor auto's. Voor gehandicaptenparkeerplaatsen gelden afwijkende maten.

Het herstelbesluit en bijbehorende documenten zijn vanaf 18 juni 2026 zes weken lang in te zien op het stadhuis van Waalwijk en digitaal via de gemeentelijke en landelijke websites.