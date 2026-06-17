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Circus Bössle treedt op in Diessen: data en tijden bekend
Vandaag om 11:04
Circus Bössle heeft toestemming gekregen om op 19, 20 en 21 juni 2026 voorstellingen te geven op de Gildeweide in Diessen.
Het circus zal drie dagen optreden op de Gildeweide aan de Acacialaan. De voorstellingen vinden plaats op vrijdagavond van zeven tot half negen, zaterdagmiddag van drie tot half vijf en zondagochtend van elf tot half één.
Tijdens het evenement mag ook versterkte livemuziek worden gespeeld. De gemeente Hilvarenbeek heeft hiervoor een aparte ontheffing verleend. De vergunning en ontheffing zijn verzonden op 16 juni 2026.
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