Evenement Hooghtevrees 2026 krijgt vergunning in Hilvarenbeek

Voor het evenement Hooghtevrees 2026 in Hilvarenbeek is een vergunning verleend. Het feest vindt op woensdag 17 juni 2026 plaats op het terrein van TSR Vidar, Beekse Bergen.

Gevonden voor jou

De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor het organiseren van Hooghtevrees 2026. Het evenement mag op 17 juni van half drie ’s middags tot elf uur ’s avonds plaatsvinden. Ook is er ontheffing verleend voor het gebruik van versterkte muziek tijdens het festival.

Hooghtevrees wordt gehouden op het terrein van TSR Vidar, gelegen aan Beekse Bergen 5. De vergunning is op 16 juni verzonden onder zaaknummer 1060779. Het evenement belooft een muzikale avond voor bezoekers.