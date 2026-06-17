Deel van Boonakker in Heesch tijdelijk afgesloten tijdens burendag

Op 26 september 2026 wordt een deel van Boonakker in Heesch tijdelijk afgesloten voor verkeer. De maatregel geldt van vier uur ’s middags tot tien uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De afsluiting is bedoeld om de veiligheid te waarborgen tijdens burendagactiviteiten op Boonakker. Alleen voetgangers mogen gebruik maken van het afgesloten deel van de straat.

Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Bernheze en op 8 juni 2026 verzonden. De afsluiting kan langer of korter duren als dat nodig blijkt.