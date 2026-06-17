Verkeersmaatregelen rond Kindervakantieweek Heeswijk-Dinther en Loosbroek

Tijdens de Kindervakantieweek HDL in augustus 2026 worden tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.

Gevonden voor jou

Van 17 tot en met 20 augustus 2026 wordt op de Heibloemsedijk in Heeswijk-Dinther éénrichtingsverkeer ingesteld tussen Zandkant en Zandkant. Dit geldt dagelijks van 09.30 uur tot 10.30 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur. Op 21 augustus is het verkeer beperkt tussen 09.30 uur en 10.30 uur en tussen 11.30 uur en 13.30 uur. Ook geldt hier een parkeerverbod.