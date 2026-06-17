Verkeersmaatregelen rond Kindervakantieweek Heeswijk-Dinther en Loosbroek
Tijdens de Kindervakantieweek HDL in augustus 2026 worden tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld in Heeswijk-Dinther en Loosbroek.
Van 17 tot en met 20 augustus 2026 wordt op de Heibloemsedijk in Heeswijk-Dinther éénrichtingsverkeer ingesteld tussen Zandkant en Zandkant. Dit geldt dagelijks van 09.30 uur tot 10.30 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur. Op 21 augustus is het verkeer beperkt tussen 09.30 uur en 10.30 uur en tussen 11.30 uur en 13.30 uur. Ook geldt hier een parkeerverbod.
In Loosbroek worden van 17 tot en met 21 augustus de Schaapsdijk en delen van de Donatusstraat afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Dit geldt dagelijks van 09.30 uur tot 16.30 uur. Deze afsluiting moet zorgen voor een veilige doorgang tijdens het evenement.
De maatregelen zijn op 10 juni 2026 officieel vastgesteld door de gemeente Bernheze.
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