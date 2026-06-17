Advertentie
Vergunningsaanvraag voor grondwal aan Zwarte Molenweg in Nistelrode
Vandaag om 11:06
Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een grondwal aan de Zwarte Molenweg 7 in Nistelrode. De stukken zijn vanaf 2 juni 2026 zes weken in te zien op het gemeentehuis in Heesch.
De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een grondwal. Dit betekent dat er grond wordt gebruikt om een verhoging in het landschap te maken. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze behandelt de aanvraag.
Belangstellenden kunnen de documenten op afspraak bekijken in het gemeentehuis in Heesch. Dit kan tijdens de openingstijden, die te vinden zijn op de website van de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie