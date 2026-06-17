Vergunningsaanvraag voor grondwal aan Zwarte Molenweg in Nistelrode

Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een grondwal aan de Zwarte Molenweg 7 in Nistelrode. De stukken zijn vanaf 2 juni 2026 zes weken in te zien op het gemeentehuis in Heesch.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een grondwal. Dit betekent dat er grond wordt gebruikt om een verhoging in het landschap te maken. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze behandelt de aanvraag.

Belangstellenden kunnen de documenten op afspraak bekijken in het gemeentehuis in Heesch. Dit kan tijdens de openingstijden, die te vinden zijn op de website van de gemeente.