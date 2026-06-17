Advertentie
Nieuwe raadsleden benoemd in Son en Breugel
Vandaag om 11:06
Drie nieuwe raadsleden zijn benoemd in Son en Breugel. J. Boersma, J.L.M. de Bruin en Pomper beginnen op 28 mei 2026 aan hun taak.
De benoemingen zijn een gevolg van vacatures die ontstonden nadat drie raadsleden, M.L.M. Bonnier, J.D. de Jong en S. Grevink, wethouders werden. Alle benoemde leden wonen in Son en Breugel.
De voorzitter van het centraal stembureau, S.M. Otters-Bruijnen, maakte de namen officieel bekend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie