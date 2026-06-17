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Nieuwe raadsleden benoemd in Son en Breugel

Vandaag om 11:06

Drie nieuwe raadsleden zijn benoemd in Son en Breugel. J. Boersma, J.L.M. de Bruin en Pomper beginnen op 28 mei 2026 aan hun taak.

Gevonden voor jou

De benoemingen zijn een gevolg van vacatures die ontstonden nadat drie raadsleden, M.L.M. Bonnier, J.D. de Jong en S. Grevink, wethouders werden. Alle benoemde leden wonen in Son en Breugel.

De voorzitter van het centraal stembureau, S.M. Otters-Bruijnen, maakte de namen officieel bekend.

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