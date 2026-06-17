Kunstwerk gepland bij Zonhove in Son en Breugel

Bij SWZ Zonhove in Son en Breugel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een kunstwerk. De aanvraag werd op 11 juni 2026 ontvangen.

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De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om het plaatsen van een kunstwerk op het terrein van SWZ Zonhove aan de Nieuwstraat 70.

De plannen zijn op dit moment nog niet openbaar. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het college een besluit heeft genomen over de aanvraag.