Boeken in de Wei krijgt vergunning voor evenement in Breda

Het evenement Boeken in de Wei heeft een vergunning gekregen voor 23 augustus 2026. Het vindt plaats op de Wolfslaardreef bij de ingang van Landgoed Wolfslaar in Breda.

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Boeken in de Wei, een evenement op de Wolfslaardreef bij Landgoed Wolfslaar in Breda, mag doorgaan. De vergunning is verleend voor zaterdag 23 augustus 2026, van één uur ’s middags tot half zes.

Het evenement wordt gehouden op de locatie nabij de ingang van het landgoed. Meer informatie over deze en andere vergunningen is digitaal op te vragen via de website van de gemeente Breda.