Breda verlengt sluitingstijden tijdens wedstrijden Nederlands elftal

De burgemeester van Breda heeft een ontheffing verleend voor 96 locaties. Hierdoor mogen deze tijdens nachtelijke wedstrijden van het Nederlands elftal langer openblijven.

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Van 11 juni tot en met 19 juli 2026 mogen 96 locaties in Breda langer openblijven tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal. Deze ontheffing geldt tot een half uur na het laatste fluitsignaal van nachtelijke wedstrijden.

Het besluit is genomen op 5 juni 2026 en betreft een rectificatie van een eerdere publicatie. De maatregel moet ervoor zorgen dat bezoekers de wedstrijden kunnen volgen zonder dat sluitingstijden een belemmering vormen.