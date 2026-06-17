Rommelroute in Breda Zuid krijgt vergunning

De Rommelroute in Breda Zuid mag doorgaan op 28 juni 2026. Het evenement vindt plaats tussen negen uur ’s ochtends en drie uur ’s middags in straten binnen de driehoek Fatimastraat, Prins Hendrikstraat en Franklin Rooseveltlaan.

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Voor de Rommelroute in Breda Zuid is een evenementenvergunning verleend. Dit betekent dat bewoners en bezoekers op 28 juni 2026 kunnen genieten van een route waar tweedehands spullen worden aangeboden.

Het evenement speelt zich af in straten binnen de driehoek Fatimastraat, Prins Hendrikstraat en Franklin Rooseveltlaan. De vergunning is verleend onder kenmerk Z2026-004095.