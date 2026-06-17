Vergunningsaanvraag voor bouw loods en rijhal in Budel

Bij Rijksweg 2 in Budel is een aanvraag ingediend voor een loods en rijhal.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck heeft op 12 juni 2026 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om plannen voor de bouw van een loods en rijhal op het adres Rijksweg 2 in Budel, bekend onder kadastraal nummer Budel K 1517.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 494524 en valt onder de categorie 'omgevingsplanactiviteit'. Het betreft hier enkel een melding van ontvangst, de plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op worden gereageerd.