Evenement Lost Frequencies gepland bij Evoluon Eindhoven

Op 22 augustus 2026 staat een evenement van Lost Frequencies gepland bij het Evoluon in Eindhoven. De aanvraag voor de benodigde vergunning is ontvangen.

Gevonden voor jou

Op 12 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het evenement Lost Frequencies bij het Evoluon. Het evenement zal plaatsvinden op Noord Brabantlaan 1A in Eindhoven. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-005499.

De aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan op dit moment nog geen bezwaar worden ingediend.