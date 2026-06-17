URE20 Rollout op Stadhuisplein Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft de vergunning verleend voor het evenement URE20 Rollout. Het evenement vindt plaats op 20 juni 2026 op het Stadhuisplein.

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Het gaat om een A-evenement, wat betekent dat het een grootschalige activiteit betreft die extra veiligheidsmaatregelen vereist. De vergunning is op 15 juni 2026 verleend door het hoofd van de sector Veiligheid en Handhaving.

Het evenement zal plaatsvinden op het Stadhuisplein in Eindhoven. Het besluit is onderdeel van de standaard procedure voor evenementenvergunningen in de stad.