Nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen bij Sint-Joriskerk Eindhoven

Er komen drie nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen op het Pastoor Harkxplein in Eindhoven. Deze plekken moeten de bereikbaarheid van de Sint-Joriskerk voor bezoekers met een beperking verbeteren.

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Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven. De parkeerplaatsen worden voorzien van een kruismarkering op het wegdek en verkeersborden met het officiële E6-teken, dat aangeeft dat de plekken bedoeld zijn voor gehandicapte gebruikers.

De nieuwe plekken komen bij de Sint-Joriskerk, waar behoefte is aan beter toegankelijke parkeerfaciliteiten. Momenteel zijn er in de omgeving onvoldoende algemene gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar. Met deze maatregel kunnen bezoekers met een beperking dichter bij de ingang parkeren.