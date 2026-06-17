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Gesloten bodemenergiesysteem gepland op Broerelaan in Eindhoven
Vandaag om 11:09
Bergmans Grondboringen B.V. heeft een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem aan de Broerelaan in Eindhoven.
Het bedrijf Bergmans Grondboringen B.V. wil op Broerelaan 14 in Eindhoven een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen en in gebruik nemen. De melding hiervoor is op 9 juni 2026 ingediend bij de gemeente Eindhoven.
Een gesloten bodemenergiesysteem gebruikt de bodem om energie op te slaan en te hergebruiken, bijvoorbeeld voor verwarming en koeling. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving en is een kennisgeving waar geen bezwaar tegen gemaakt kan worden.
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