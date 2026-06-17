TU/e krijgt maatwerkvoorschriften voor evenementenlocatie

De gemeente Eindhoven heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor de TU/e. Dit besluit maakt het mogelijk om een evenementenlocatie toe te voegen aan het universiteitsterrein aan De Rondom 70.

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De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op geluid en zijn opgesteld op verzoek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het verzoek werd ingediend op 3 maart 2026 en het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juni 2026 besloten om hieraan gehoor te geven.

Met deze maatwerkvoorschriften kan de universiteit een nieuwe evenementenlocatie realiseren op het TU/e-terrein. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn zes weken lang in te zien bij de gemeente Eindhoven. Meer informatie over het besluit is te vinden via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl.