Transformatie en optopping pand St Jorislaan Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het transformeren en optoppen van een pand aan de St Jorislaan in Eindhoven.

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Het gaat om de adressen St Jorislaan 86 en 88 in Eindhoven. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 12 juni 2026 ontvangen door de gemeente.

Bij een transformatie wordt een pand aangepast, bijvoorbeeld om een andere functie te krijgen. Optoppen betekent dat er een extra verdieping op het gebouw wordt geplaatst.