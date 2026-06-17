Omgevingsvergunning verleend voor 34 nieuwbouwappartementen in Eindhoven

Er is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 34 appartementen aan de Frankrijkstraat en Egelstraat in Eindhoven. Dit project maakt deel uit van de herontwikkeling van de Egelstraat, fase 2.

Gevonden voor jou

Het definitieve besluit is genomen voor de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit, met gebruik van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het project richt zich op de bouw van 34 nieuwbouwappartementen op het perceel dat kadastraal bekend is als Woensel sectie G, nummers 3061, 4049 en 5119.

De omgevingsvergunning is vanaf 18 juni 2026 digitaal in te zien bij het Inwonersplein in het Stadhuis van Eindhoven. Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer EHV-ZP2024-003616. Daarnaast is het besluit te raadplegen via de website van het Omgevingsloket en publicaties van de gemeente Eindhoven.

Het project valt onder een uitgebreide procedure en is beoordeeld op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL), zoals blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing.