Horecabedrijf Lowie Lam krijgt vergunning in Eindhoven

Horecabedrijf Lowie Lam op het Mimosaplein in Eindhoven heeft een exploitatievergunning gekregen. Het besluit is op 15 juni 2026 verzonden en geldt voor onbepaalde tijd.

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Het horecabedrijf aan het Mimosaplein 6 in Eindhoven heeft toestemming om als openbare inrichting te opereren. De vergunning is verleend onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en biedt het bedrijf de mogelijkheid om zonder tijdslimiet te exploiteren.

Het besluit is genomen door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving en heeft zaaknummer EHV-ZP2026-003510. Het biedt het horecabedrijf zekerheid over de exploitatie in de toekomst.