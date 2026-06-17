Aanvraag dakkapel Loon op Zand buiten behandeling gesteld

De aanvraag voor het bouwen van een dakkapel aan de Kloosterstraat 24 A in Loon op Zand is buiten behandeling gesteld.

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Het gaat om een aanvraag voor een vergunning om aan de voorzijde van de woning een dakkapel te bouwen. Deze aanvraag is op 8 juni 2026 verzonden maar wordt niet verder behandeld.

De woning aan de Kloosterstraat in Loon op Zand blijft voorlopig zoals deze nu is, zonder de geplande aanpassing. Waarom de aanvraag buiten behandeling is gesteld, wordt niet vermeld.