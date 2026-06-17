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Nieuwe in-uitrit aan Nieuweweg in Kaatsheuvel
Vandaag om 11:11
Er is toestemming verleend voor het aanleggen van een in-uitrit aan de Nieuweweg 3 in Kaatsheuvel. De vergunning is op 15 juni 2026 verzonden.
De in-uitrit zal worden aangelegd bij het adres Nieuweweg 3, 5171 TJ in Kaatsheuvel. Het gaat om een officiële vergunning voor deze werkzaamheden, die volgens de regels is verleend.
De vergunning maakt het mogelijk om verkeer gemakkelijker in en uit het terrein te laten rijden. Hiermee wordt de toegankelijkheid van de locatie verbeterd.
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