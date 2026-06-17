Reclameborden Pauwelsdag toegestaan in Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van reclameborden voor Pauwelsdag op 13 september 2026. De vergunning is verleend op 3 juni 2026.

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De reclameborden mogen op diverse locaties binnen de gemeente Loon op Zand worden geplaatst. Het gaat om een vergunning die is aangevraagd door Centercom en die specifiek bedoeld is voor promotie van Pauwelsdag.

Met deze vergunning kan de organisatie aandacht vragen voor het evenement dat in september plaatsvindt. Bij het gebruik van de borden moeten de richtlijnen van de gemeente worden nageleefd.